Parigi la Senna torna balneabile dopo 100 anni | le immagini dei primi tuffi

Dopo un secolo di inquinamento e attese, la Senna torna a essere un luogo di gioia e spensieratezza per i parigini. La sindaca Anne Hidalgo ha festeggiato questa storica riapertura, simbolo di impegno e rinascita ambientale, con immagini di primi tuffi che catturano l’entusiasmo di una città che abbraccia il suo fiume rinnovato. Sabato, tre nuovi siti balneari apriranno le porte a cittadini e turisti, regalando a Parigi un’estate all’insegna del divertimento e della sostenibilità .

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha incontrato i nuotatori sulla Senna, in occasione della riapertura del fiume alla balneazione per la prima volta dopo un secolo. Il corso d’acqua, a lungo inquinato, viene finalmente aperto come luogo di balneazione estiva dopo un progetto di bonifica da 1,4 miliardi di euro che lo ha reso idoneo alle competizioni olimpiche lo scorso anno. Sabato apriranno tre nuovi siti balneari sulle rive della Senna: uno vicino alla cattedrale di Notre Dame, un altro vicino alla Torre Eiffel e un terzo nella zona est di Parigi. Nuotare nella Senna è illegale dal 1923, con poche eccezioni, a causa dell’inquinamento e dei rischi legati alla navigazione fluviale. 🔗 Leggi su Lapresse.it