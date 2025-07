Tra immissioni in ruolo e assegnazioni provvisorie è la settimana decisiva? QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Lunedì 7 luglio alle 14 | 30

Settimana cruciale per il personale scolastico: tra immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e rinnovo contrattuale, si delineano le decisioni che cambieranno il futuro di migliaia di docenti. Il 7 e 8 luglio si susseguiranno incontri fondamentali, tra question time e negoziazioni sindacali, per definire stabilizzazioni e mobilità . Una fase decisiva che potrebbe finalmente portare chiarezza e stabilità nel mondo della scuola. Restate sintonizzati per gli sviluppi più importanti.

Inizia una settimana, probabilmente, decisiva per il personale scolastico. L'8 luglio ci sarà l'attesa informativa sindacale annuale sulle immissioni in ruolo. C'è attesa per capire come saranno realizzate le stabilizzazioni per il prossimo anno scolastico: da capire sia l'ordine che il numero dei docenti che avrà un contratto a tempo indeterminato. Non solo: si aspetta anche l'incontro conclusivo per la firma del rinnovo sulla mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: immissioni - ruolo - assegnazioni - provvisorie

Graduatorie ATA 24 mesi, come funzionano immissioni in ruolo e supplenze. RISPOSTE AI QUESITI - Il Question Time del 15 maggio, condotto da Andrea Carlino, ha affrontato il tema delle graduatorie ATA 24 mesi, esplorando le modalità di immissione in ruolo e di assegnazione delle supplenze.

Graduatorie Provvisorie ATA 24 mesi 2025/26 in arrivo. Verifica punteggi e posizioni per supplenze e immissioni in ruolo. Reclami entro 10 giorni Vai su Facebook

Scade a luglio domanda assegnazione provvisoria. Partono le immissioni in ruolo, piano ferie docenti a tempo indeterminato e 31 agosto Vai su X

Tra immissioni in ruolo e assegnazioni provvisorie, è la settimana decisiva? QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 7 luglio alle 14:30; IMMISSIONI IN RUOLO 2025/2026: IN ATTESA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL MEF FORNIAMO ALCUNE ANTICIPAZIONI; Scade a luglio domanda assegnazione provvisoria. Partono le immissioni in ruolo, piano ferie docenti a tempo indeterminato e 31 agosto.

Assegnazioni provvisorie, il prof entrato in ruolo nell’a.s. 22-23 a tempo determinato, non ha nessun vincolo - Ci viene fatta una domanda da un nostro lettore: “Sono un docente di ruolo dal 2022- Come scrive tecnicadellascuola.it

Assegnazione provvisoria docenti 2025 per ricongiungimento familiare: ecco quali conseguenze sul punteggio e sulla titolarità - Con l'assegnazione provvisoria il docente perde la continuità nella scuola, ma nessuna conseguenza per la sede di titolarità ... Scrive orizzontescuola.it