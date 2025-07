Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 10 | 25

Benvenuti a tutti gli automobilisti della regione Lazio! Vi aggiorniamo in tempo reale sulle condizioni del traffico a Roma e dintorni, per garantirvi un viaggio sicuro e senza sorprese. Questa mattina, alle ore 10:25 del 5 luglio 2025, si segnala un incidente all’altezza di Orte sulla tratta Firenze-Roma, al momento senza code, ma è importante prestare attenzione. Ora scopriamo insieme le ultime novità sulla viabilità .

Astral infomobilità un saluto è Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura sulla uno nella tratta Firenze Roma segna all'altezza di Orte un incidente al momento non si registrano code ma prestare comunque attenzione perché in viaggio invece sulla A24 roma-teramo Ci sono code per traffico all'altezza della barriera di Roma Est in direzione dell'autostrada ci spostiamo sul raccordo anulare di Roma in carreggiata interna si rallenta per traffico tra lo svincolo della diramazione Roma Sud via Appia più avanti all'altezza della Pontina in esterna rallentamenti tra Roma Fiumicino e Pontina disagi anche sulla Roma Fiumicino con le code da Parco dei Medici e via Isacco Newton in direzione dell'EUR sull'Aurelia invece per traffico Ci sono code tra torrimpietra-palidoro in direzione di Civitavecchia ancora per chi ha perso il mare Iniziano le prime code su via Cristoforo Colombo da via di Acilia all'infernetto mentre sulla Pontina in direzione di Latina per traffico intenso Ci sono code tra via dell'Acqua Acetosa Ostiense Spinaceto più avanti per un incidente e coda via di Pratica fino a Castel Romano parliamo ora di eventi e ci spostiamo nel Frusinate per il rally di Roma Capitale doppio passaggio sulle tappe delle prove speciali di oggi monitorando la situazione ci troviamo nei territori di Fontana Liri santopadre D'Arpino e stiamo andando verso la fine della seconda tappa con inizio della terza alle ore 11:10 che vede coinvolto il comune di roccadarce E santopadre attivi divieti di sosta e di circolazione sulle strade interessate dal passaggio delle vetture di gara tutti i dettagli su tappe e vie coinvolte sono su info mobilita.