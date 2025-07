Turchia arrestati altri 3 sindaci | continua la guerra di Erdogan all’opposizione

Un’ulteriore escalation nella dura repressione contro l’opposizione in Turchia: questa mattina, altri tre sindaci sono stati arrestati con l’accusa di legami con la criminalità organizzata. Tra loro, figure di spicco come Zeydan Karalar e Abdurrahman Tutdere, simboli di un conflitto politico sempre più acceso. Questa strategia di Erdogan mette in evidenza la crescente tensione tra il governo e le voci critiche, alimentando un clima di incertezza e repressione nel paese.

Nuova ondata di arresti in Turchia contro esponenti dell’opposizione: tre sindaci sono stati fermati questa mattina nell’ambito di un’inchiesta su presunti legami con la criminalità organizzata. Lo riferiscono i media locali. Secondo quanto riportato dall’agenzia statale Anadolu tra i fermati ci sarebbero Zeydan Karalar, sindaco della città meridionale di Adana, e Abdurrahman Tutdere, alla guida di Adiyaman, nel sud-est del Paese. Anche il quotidiano di sinistra Sozcu ha confermato l’arresto del sindaco Muhittin Böcek della città costiera di Antalya, una delle principali mete turistiche della Turchia. 🔗 Leggi su Open.online

