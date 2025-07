Fedez e Chiara Ferragni come gestiscono i figli? Ecco tutta la verità | il rapper vuota il sacco

Dopo il divorzio, Fedez e Chiara Ferragni devono reinventarsi come genitori, affrontando nuove sfide e responsabilità. La loro verità, svelata dal rapper milanese, rivela un lato inaspettato di come gestiscono i figli in questo delicato momento di transizione. Scopriamo insieme come la coppia affronta questa fase, tra emozioni, difficoltà e tanta determinazione. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla loro nuova quotidianità, fatta di sincerità e coraggio.

Fedez e Chiara Ferragni dopo il divorzio devono gestire il tempo con i loro due figli. Ecco la verità del rapper milanese! Leggi anche: Fedez la spara grossa: frase volgare e inopportuna, il web lo massacra per l’uscita infelice Dopo la clamorosa fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez si trova a vivere una vita completamente diversa da quella di marito e papà perfetto che in molti erano abituati a vedere. Ospite dello youtuber Gabriele Vagnato, il rapper milanese si è aperto in una narrazione intima, rivelando alcuni nuovi aspetti di sè. Tra le altre cose, ha parlato del gossip con Clara, ha rivelato dettagli del suo divorzio con l’imprenditrice digitale e ha raccontato di come gestisce il tempo con i figli. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Fedez e Chiara Ferragni come gestiscono i figli? Ecco tutta la verità: il rapper vuota il sacco

In questa notizia si parla di: fedez - chiara - ferragni - figli

Fedez Confessa Labubu Falsi Ai Figli: La Reazione Epica di Chiara Ferragni - Fedez scuote il mondo dei social con una confesione irresistibile: ha acquistato peluche Labubu falsi per i suoi figli Leone e Vittoria.

Fedez parla del divorzio da Chiara Ferragni, paragonandolo al Vietnam e rivelando il dolore per i figli Leone e Vittoria. Vai su Facebook

Fedez e il divorzio da Chiara Ferragni: «Una bomba atomica. La mia vita passata? Provo repulsione. E ai miei figli ho dovuto spiegare la separazione» Vai su X

Fedez e il divorzio da Chiara Ferragni: «Una bomba atomica. La mia vita passata? Provo repulsione. E ai miei figli ho dovuto spiegare la separazione; Fedez parla del divorzio con Chiara Ferragni: I bambini ci hanno chiesto il perché, gli abbiamo spiegato tutto; Fedez e la vita da papà separato: Mi piangeva il cuore, ma ho dovuto spiegarlo ai miei figli.

Fedez, il divorzio da Chiara Ferragni spiegato ai figli: «Piange il cuore, ma va fatto» - Divorzio, figli, tabù e verità scomode: il rapper racconta la vita da papà separato e la libertà di essere se stesso ... Lo riporta iodonna.it

Fedez, la confessione sul divorzio da Chiara Ferragni e i figli - Fedez si confessa sul divorzio da Chiara Ferragni e parla della sua situazione di padre separato con i figli Leone e Vittoria. Come scrive dilei.it