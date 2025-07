6 bellissime sneaker super colorate ed economiche per fare subito tuo il trend technicolor del momento

Se non si fosse ancora capito, le sneaker colorate da uomo dominano le classifiche di tendenza, conquistando appassionati di moda e street style. Tra sfumature vivaci e design innovativi, queste scarpe sono il modo perfetto per aggiungere un tocco di allegria e personalità al tuo look. Scopri le 6 sneaker super colorate ed economiche che ti faranno subito entrare nel mood technicolor del momento, perché la moda non aspetta!

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se non si fosse capito le sneaker colorate uomo, tra le infinite tendenze scarpe da ginnastica del momento, sono veramente in cima alle classifiche. Suede, pelle o tessuto tecnico, i modelli che sono usciti in questi ultimi mesi non hanno fatto altro che appellarsi allo spettro cromatico di una mazzetta colore al livello di quella di un interior decorator. Verde, azzurro, orange, lilla e rosa i colori più ambiti e utilizzati dai brand più noti come adidas, Puma e Reebok. 🔗 Leggi su Gqitalia.it