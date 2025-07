Mediaset rivoluziona l’access prime time | dal 14 luglio La Ruota della Fortuna nella fascia di Striscia la Notizia

Mediaset compie una rivoluzione negli schemi del prime time estivo, annunciando un cambiamento epocale che scuote le consuetudini televisive. A partire dal 14 luglio, ‚ÄúLa Ruota della Fortuna‚ÄĚ si prende il posto di ‚ÄúStriscia la Notizia‚ÄĚ nella fascia di access prime time di Canale 5, con Gerry Scotti protagonista di una versione rinnovata del celebre quiz. Pier Silvio Berlusconi sottolinea: ‚ÄúPer evolvere bisogna sperimentare‚ÄĚ. √ą il segnale di un nuovo corso, pi√Ļ audace e innovativo.

Una svolta epocale nei palinsesti estivi di Canale 5: dopo oltre trent'anni, "Striscia la Notizia" cede temporaneamente il passo a Gerry Scotti e a una nuova versione del celebre quiz televisivo. Pier Silvio Berlusconi: "Per evolvere bisogna sperimentare" Cambiano i venti in casa Mediaset e lo si capisce da un segnale preciso: per la prima volta dopo oltre trent'anni, "Striscia la Notizia" lascia il suo storico slot nell'access prime time di Canale 5. Al suo posto, a partire da lunedì 14 luglio, debutta una versione completamente rinnovata de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti. Un cambio di rotta che non è solo simbolico, ma rappresenta una precisa strategia editoriale voluta dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, in pieno accordo con Antonio Ricci.

