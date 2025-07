L’Ucraina ha colpito un aeroporto militare russo base dei caccia

In un gioco di tensioni e strategie, l'Ucraina ha colpito un aeroporto militare russo a Borisoglebsk, danneggiando velivoli e depositi di armi sofisticati. Questa mossa segna un ulteriore capitolo nel conflitto tra i due paesi, mentre le ripercussioni si fanno sentire su entrambe le sponde. Tra azioni e ritorsioni, la regione rimane al centro di una crisi che continua a evolversi, lasciando il mondo ad attendere le prossime mosse.

Le Forze armate dell’ Ucraina hanno colpito l’ aeroporto di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh in Russia, dove si trovano i caccia russi Su-34, Su-35S e Su-30SM. Lo Stato Maggiore ha riferito che sono stati colpiti un deposito di bombe guidate, un aereo da addestramento al combattimento e probabilmente altri velivoli. Dal canto loro, le truppe russe hanno bombardato tre distretti della regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina. Tre persone, due donne e un uomo, sono rimaste ferite e si sono verificati danni. Trump: «Telefonata con Zelensky molto strategica». Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente americano Donald Trump ha reso noto che lui e il leader ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto una « telefonata molto strategica». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Ucraina ha colpito un aeroporto militare russo base dei caccia

