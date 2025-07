Sono in Italia e adesso… Loredana Cannata come sta dopo l’incidente all’Isola dei Famosi

In Italia, cresce l’attesa per conoscere le condizioni di Loredana Cannata, protagonista di un incidente drammatico durante l’ultima finale de L’Isola dei Famosi. L’attrice e concorrente ha rischiato seriamente durante una prova d’apnea, rimanendo incastrata sott’acqua. Attimi di forte paura hanno coinvolto pubblico e concorrenti, ma fortunatamente, le prime notizie suggeriscono che il suo stato di salute sia stabile. Ecco gli aggiornamenti sulla sua ripresa...

Attimi di forte apprensione hanno accompagnato la finale dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, quando un imprevisto durante una delle prove più temute ha rischiato di trasformarsi in tragedia. La protagonista dell’incidente è stata Loredana Cannata, attrice e concorrente del reality, rimasta incastrata sott’acqua mentre affrontava la prova d’apnea. Il panico si è diffuso in pochi istanti, sia in Honduras dove si svolgeva la diretta, sia nello studio in Italia, dove i presenti hanno assistito con il fiato sospeso al pericoloso contrattempo. Durante l’ultima sfida in mare, infatti, i lunghi capelli di Loredana si sono impigliati nella struttura metallica che faceva parte del gioco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

