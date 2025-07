Il video dei controlli nella Terra dei Fuochi tra Napoli e Caserta roghi e traffico di rifiuti | maxi multe

Nel cuore della Terra dei Fuochi, Napoli e Caserta si mobilitano con controlli più stringenti per contrastare il traffico illecito di rifiuti. Tra roghi sospetti e maxi multe, l’azione delle forze dell’ordine sta portando alla scoperta di irregolarità penali e al rafforzamento della tutela ambientale. Un impegno deciso volto a restituire serenità a un territorio martoriato, dimostrando che la legalità può fare la differenza, anche in situazioni difficili come questa.

Controlli intensificati a Napoli contro il traffico illecito di rifiuti: 7 irregolarità penali scoperte. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Il video dei controlli nella Terra dei Fuochi tra Napoli e Caserta, roghi e traffico di rifiuti: maxi multe

In questa notizia si parla di: controlli - napoli - traffico - rifiuti

Prefetto Napoli: “Controlli sull’agibilità degli edifici, 19 sgomberi” - Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha annunciato circa 40 controlli sull’agibilità degli edifici dopo il recente sciame sismico nei Campi Flegrei.

Al via la XIV Edizione del Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei, la rassegna dell’alta costiera amalfitana realizzata anche con il contributo della Città Metropolitana di Napoli Dal 16 luglio al 14 settembre la musica incontra i panorami mozzafiato dell’al Vai su Facebook

Il video dei controlli nella Terra dei Fuochi tra Napoli e Caserta, roghi e traffico di rifiuti: maxi multe; Terra dei Fuochi, 141mila euro di multe. Controlli contro roghi e traffico di rifiuti; Controlli nella Terra dei Fuochi, sequestri e sanzioni per oltre 140mila euro.

Intensificati i controlli della polizia stradale contro traffico illecito di rifiuti a napoli e caserta - La polizia di stato intensifica i controlli su trasporto e smaltimento abusivo di rifiuti a Napoli e Caserta, con sequestri, multe per oltre 141 mila euro e denunce per violazioni ambientali. Scrive gaeta.it

Controlli nella Terra dei fuochi, sanzioni per 141mila euro - Intensificati i controlli per il contrasto degli illeciti ambientali e del traffico illecito di rifiuti da parte della Polizia di Stato grazie ad un gruppo di lavoro formato da esperti del settore del ... Come scrive ansa.it