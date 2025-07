Podistica Medicea di Poggio a Caiano in festa

Un’energia contagiosa e un sorriso condiviso: la Podistica Medicea di Poggio a Caiano ha celebrato il suo spirito di squadra nella festa degli auguri presso l’Associazione Musicale Ottava Nota. Una serata all’insegna della musica, dell’amicizia e della passione per la corsa, che ha rafforzato il legame tra soci e comunità, portando entusiasmo e vitalità nel cuore di Poggio a Caiano. La festa si riconferma come un momento di grande valore per tutta la polisportiva.

Poggio a Caiano (Prato), 5 luglio 2025 – Si è svolta presso la sede dell’Associazione Musicale Ottava Nota di Seano la festa degli auguri della Podistica Medicea di Poggio a Caiano, condividendo con i padroni di casa una serata all’insegna della musica e dell’allegria. La festa della Podistica Medicea di Poggio a Caiano La Podistica Medicea, società giovane nata nel 2019, ha già saputo distinguersi con impegno e passione, organizzando manifestazioni podistiche di alto livello. Tra queste spicca la "Sgambettata Medicea", diventata ormai un appuntamento fisso e molto atteso nel calendario sportivo locale, in programma per il prossimo 21 settembre a Poggio a Caiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Podistica Medicea di Poggio a Caiano in festa

