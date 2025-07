Fame da Lupi 2025 26 | prima fase estesa fino al 18 lunedì

Se sei un tifoso dell’Avellino Basket, questa è la tua occasione! Per soddisfare le vostre richieste, la campagna “Fame da Lupi” 2025/26 si prolunga fino al 18 luglio, con il diritto di prelazione esteso fino all’11 luglio per gli abbonati. Non perdere questa opportunità: assicurati il tuo posto in prima fila e vivi la passione biancoverde!

Tempo di lettura: < 1 minuto Con l'intenzione di soddisfare le richieste dei suoi appassionati, la S.S.Avellino Basket rende noto di aver deciso di prolungare il diritto di prelazione per gli abbonati sino a venerdì 11 luglio, al tempo stesso c'è stata una proroga della prima fase della Campagna Abbonamenti "Fame da Lupi", che terminerà ufficialmente venerdì 18 luglio. Si ricorda che è possibile acquistare le tessere per la prossima stagione online sul portale www.GO2.it e presso tutti i rivenditori autorizzati. La biglietteria di via Moccia 104 osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16.

