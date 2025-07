Choc in mare tra Castro e Tricase un cadavere recuperato in acqua | si tratta di un 65enne

Un tragico episodio scuote il sud Salento: un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita nelle acque tra Castro e Tricase. La scoperta, avvenuta questa mattina, ha subito suscitato grande commozione tra la comunità locale. Le autorità stanno ora indagando sulle cause di questo triste episodio, che ha lasciato tutti senza parole. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulla vicenda.

