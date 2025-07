Pistola portachiavi | trovata a Napoli l’inedita arma tascabile calibro 7.65

Una scoperta sorprendente a Napoli: una pistola portachiavi mai vista prima, trovata sul comodino di un incensurato di Giugliano in Campania. Questo dispositivo compatto, calibro 7.65, unisce funzionalità e ingegno, con la possibilità di sparare fino a due colpi premendo semplicemente i bottoni. La sua presenza ha portato all’arresto del proprietario per detenzione illegale di armi clandestine. Un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza e l’uso delle armi tascabili nella nostra società .

Premi i bottoni e spara fino a due colpi. È un’inedita pistola portachiavi quella trovata dai carabinieri sul comodino di un incensurato di Giugliano in Campania. Si tratta di un piccolo dispositivo calibro 7.65, tascabile, con un anellino per portarlo insieme alle chiavi di casa. Abbinate due cartucce, pronte ad essere esplose premendo i bottoni posizionati sul dorso. Il proprietario è finito in manette per detenzione di armi clandestine. Nella sua abitazione di Villaricca (Napoli), i carabinieri della sezione operativa di Giugliano hanno trovato anche altro: 4 fucili da caccia, una pistola Walther e 57 cartucce di vario calibro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pistola portachiavi: trovata a Napoli l’inedita arma tascabile calibro 7.65

