Tragedia in Zambia | due turiste uccise da un elefante durante un safari a piedi

Una tranquilla escursione nel cuore della natura selvaggia dello Zambia si è trasformata in tragedia: due turiste sono state brutalmente uccise da un elefante nel South Luangwa National Park. Un episodio che ricorda quanto il rispetto e la prudenza siano fondamentali nella savana. Restate aggiornati su questa drammatica vicenda e abbonatevi a DayItalianews per non perdere le ultime notizie di cronaca e avventure.

Aggredite nel parco South Luangwa, non hanno avuto scampo. Un safari a piedi immerso nella natura selvaggia dello Zambia si è trasformato in un incubo. Nel South Luangwa National Park, a Livingstone, due donne sono state travolte e uccise da un elefante femmina durante una tranquilla passeggiata nel parco. Le vittime: due turiste di 68 e 67 anni. Le vittime sono Easton Taylor, 68 anni e di nazionalità statunitense, e Alison Taylor, 67 anni originaria della Nuova Zelanda. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, le due stavano camminando all'interno del Big Lagoon Camp, quando si sono imbattute in un elefante con un cucciolo.

