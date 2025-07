Fiumicino-aeroporto | modifiche alla circolazione ferroviaria

Se viaggiate da o verso Fiumicino, tenete presente le modifiche alla circolazione ferroviaria previste per i giorni 5 e 7 luglio a causa di lavori di manutenzione sulla rete. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti programmato interventi che potrebbero influenzare alcuni treni del Regionale Trenitalia, in particolare nelle tratte Roma Tuscolana e zone limitrofe. Stay updated per evitare inconvenienti durante il vostro viaggio verso l’aeroporto di Fiumicino.

Fiumicino, 5 luglio 2025 – Per lavori di manutenzione sulla rete, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) il 5 e 7 luglio la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia potrà subire modifiche. Oggi, sabato 5 luglio – per lavori nella stazione di Roma Tuscolana – alcuni treni Leonardo express e delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Viterbo, FL5 Roma – Civitavecchia e Roma – Pisa potranno subire cancellazioni, limitazioni e variazioni. Previste corse con bus tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto. Nella mattinata di lunedì 7 luglio – per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense – alcuni treni delle linee F L1 Orte – Roma-Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Viterbo, subiscono cancellazioni totali o parziali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

