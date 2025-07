la pianista tandoi chiude la xvi edizione di musica sotto la torre

imperdibili di Pisa. Tra le protagoniste di questa straordinaria stagione, la pianista Tandoi ha incantato gli spettatori con la sua interpretazione unica, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. La magia di “Musica sotto la Torre” continua a vivere, invitandoci a sognare anche oltre questa intensa edizione.

Pisa, 4 luglio 2025 – Si avvia alla conclusione, dopo una serie di serate emozionanti e partecipate, la XVI edizione di “Musica sotto la Torre”, la rassegna che ha saputo ancora una volta unire musica di altissima qualitĂ alla magia senza tempo del Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa. Un pubblico caloroso e attento ha accompagnato ogni appuntamento, confermando la rassegna come uno degli eventi culturali estivi piĂą attesi e apprezzati. Ultimo appuntamento, dunque, domenica 6 luglio ore 21.30, sempre nel chiostro del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa, per il gran finale della rassegna con il concerto della pianista Francesca Tandoi in trio con Matheus Nicolaiewsky (contrabbasso) e Sander Smeets (batteria). 🔗 Leggi su Lanazione.it