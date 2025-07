La pistola portachiavi sequestrata nel napoletano

Nel cuore di Villaricca, un portachiavi apparentemente innocuo nascondeva un'arma potenzialmente letale. Questo piccolo dispositivo, capace di esplodere proiettili calibro 7.65, è stato sequestrato dai carabinieri durante un blitz. Con un semplice gesto, poteva diventare un'arma efficace, prontamente nascosta tra le chiavi di casa. L’uomo, incensurato di Giugliano in Campania, è finito sotto indagine: un dettaglio che mette in luce quanto sia importante la vigilanza anche nei dettagli più insignificanti...

Una pistola portachiavi da tenere sul comodino. E in grado di esplodere proiettili calibro 7.65. Questa è l’arma sequestrata dai carabinieri a Villaricca. Si tratta di un piccolo dispositivo, tascabile, con un comodo anellino per portarlo insieme alle chiavi di casa. Abbinate due cartucce, pronte ad essere esplose premendo i bottoni posizionati sul dorso. Il portachiavi era sul comodino di un incensurato di Giugliano in Campania: l’uomo è finito in manette per detenzione di armi clandestine. Nella sua abitazione di Villaricca, i carabinieri della sezione operativa di Giugliano hanno trovato anche altro: 4 fucili da caccia, una pistola Walther e 57 cartucce di vario calibro. 🔗 Leggi su Open.online