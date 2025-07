Kiev colpito aeroporto militare russo | è la base dei caccia Trump scontento della telefonata con Putin | Vuole continuare a uccidere

In un contesto di escalation senza precedenti, Kiev risponde con forza agli attacchi russi, colpendo l’aeroporto di Borisoglebsk, sede di caccia avanzati come Su-34, Su-35S e Su-30SM. Questa dinamica di tensione e confronto si inserisce in una spirale di violenza che minaccia di proseguire, alimentando il timore di un conflitto più ampio e difficile da contenere. La situazione resta critica: quali saranno le prossime mosse?

Roma, 5 luglio 2025 – Mentre proseguono i raid di droni russi (nella notte Mosca ha lanciato 322 droni sulla regione di Khmelnytskyi e la città di Starokostyantyniv) e all’indomani del massiccio attacco con 550 droni, oggi Kiev risponde con un attacco all'aeroporto di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh in Russia, dove si trovano i caccia russi Su-34, Su-35S e Su-30SM. Le unità delle forze per operazioni speciali dell'Ucraina hanno colpito lo scalo, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo lo Stato Maggiore, sono stati colpiti un deposito di bombe guidate, un aereo da addestramento al combattimento e probabilmente altri velivoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, colpito aeroporto militare russo: è la base dei caccia. Trump scontento della telefonata con Putin: “Vuole continuare a uccidere”

