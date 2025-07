Dal risparmio al rischio zero così l’Italia ha smesso di credere in se stessa

Dal risparmio al rischio zero, l’Italia sembra aver smesso di credere in se stessa. Pur essendo l’ottava nazione al mondo per ricchezza finanziaria, il divario tra dati positivi e realtà quotidiana è sorprendente. Sempre più povera e divisa, la nostra società si trova a fronteggiare sfide crescenti, evidenziando quanto i numeri possano ingannare senza un impegno comune. Per invertire questa tendenza, servono due elementi fondamentali che nel nostro Paese ormai mancano da...

L’Italia è l’ottava nazione al mondo per ricchezza finanziaria. Mentre in molti riportano questo dato a suon di fanfara, c’è da riflettere sul confronto tra questa informazione e gli altri dati che abbiamo a disposizione sul nostro Paese. Sempre più povero, sempre più diviso, con sempre più lavoratori al di sotto della soglia della povertà. Un divario che racconta di una condizione che richiede due elementi che nel nostro Paese ormai mancano da anni: una visione di lungo periodo, e azioni concrete che facciano capire la differenza tra visione e illusione. Semplificando in modo brutale la questione, infatti, questa condizione racconta di un Paese in cui, tra asset industriali o imprenditoriali e asset finanziari risulta eccessivamente più conveniente investire nei secondi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dal risparmio al rischio zero, così l’Italia ha smesso di credere in se stessa

