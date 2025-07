WWE | Drew McIntyre ritorna a SmackDown con un obiettivo detronizzare Cody Rhodes

Drew McIntyre è tornato a SmackDown con una missione ben precisa: scalzare Cody Rhodes e conquistare il suo posto nel cuore dei fan. La sua apparizione durante il segmento con Rhodes e Randy Orton ha acceso le speranze di un nuovo scontro epico, segnando un capitolo emozionante nella corsa al titolo. Ora la domanda è: cosa riserverà il futuro? Restate sintonizzati, perché la battaglia per il trono della WWE sta per ricominciare!

Drew McIntyre ha fatto sentire la sua presenza nella puntata di SmackDown del 4 luglio, irrompendo durante un segmento con Cody Rhodes e Randy Orton. I due stavano riflettendo sul loro match a Night of Champions e sulla recente vittoria di Cody al King of the Ring, quando McIntyre è intervenuto con un messaggio chiaro: è tornato, e non ha intenzione di farlo in silenzio. "Promise me you will not squander this opportunity." What do you say, @CodyRhodes? Can you keep that promise for @RandyOrton? pic.twitter.comhbZ7jKHBGX — WWE (@WWE) July 5, 2025 McIntyre ha attaccato verbalmente entrambi, chiedendosi quando la WWE sia diventata dominata da una “energia da maschio beta” e dichiarando senza mezzi termini che, secondo lui, “l’Alpha è tornato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre ritorna a SmackDown con un obiettivo, detronizzare Cody Rhodes

