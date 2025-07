Supplenze docenti e ATA in arrivo la circolare 2026 27 Novità riconferma sostegno Sindacati convocati al Ministero l’8 luglio

Se sei un docente o un operatore ATA, resta aggiornato sulle imminenti novità in materia di supplenze con la circolare 2026/27. Dopo la convocazione dei sindacati al Ministero, si prospettano importanti cambiamenti, tra cui la riconferma del sostegno e le procedure per le preferenze. Questo aggiornamento sarà fondamentale per orientarti al meglio nella presentazione delle domande e nella gestione degli incarichi. Continua a leggere per scoprire tutte le novità in arrivo!

Sindacati convocati al Ministero martedì 8 luglio per l'illustrazione della annuale circolare sulle supplenze. La pubblicazione della circolare, per la parte relativa ai docenti, sarà propedeutica alla presentazione della domanda per le max 150 preferenze per l'assegnazione degli incarichi al 31 agosto e 30 giugno 2026. L'articolo Supplenze docenti e ATA, in arrivo la circolare 202627. Novità riconferma sostegno. Sindacati convocati al Ministero l’8 luglio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

