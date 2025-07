Calciomercato Inter tra cessioni e valutazioni | Stankovic nel mirino del Bruges Esposito verso l’addio Incognita Taremi

Il calciomercato dell'Inter accelera tra cessioni e valutazioni strategiche. Mentre Bruges si fa avanti per Stankovic e Esposito si avvicina all'addio, il club nerazzurro lavora anche su Taremi, ancora in bilico. Con la nuova gestione di Chivu, la rosa si ridimensiona per fare spazio a rinforzi mirati, ma le incognite rimangono. Scopriamo come l'Inter pianifica il futuro tra uscite e nuovi obiettivi.

Calciomercato Inter, tra cessioni e valutazioni: Bruges su Stankovic, Esposito verso l’addio. Per Taremi rimane un’incognita. Il calciomercato Inter è al lavoro non solo sul fronte acquisti, ma anche sul piano delle uscite. Il club di Viale della Liberazione, in vista della nuova stagione che vedrĂ Cristian Chivu alla guida tecnica, punta a sfoltire la rosa e liberare spazio, sia economico che tecnico, per nuovi innesti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i nomi in uscita ci sono diversi giovani in cerca di continuitĂ . In primo piano c’è Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, che ha attirato l’attenzione del Club Bruges. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, tra cessioni e valutazioni: Stankovic nel mirino del Bruges, Esposito verso l’addio. Incognita Taremi

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - cessioni - valutazioni

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

L'Inter ? studia le mosse a centrocampo: il sogno è Ederson dell'Atalanta Dalle cessioni di Calhanoglu e Frattesi può arrivare il tesoretto per il brasiliano Vi piacerebbe vederlo a Milano? Vai su Facebook

Regista cercasi: l’Inter rallenta su Rovella, le ultime in casa Lazio non fanno ben sperare; Come Inzaghi ha migliorato l'Inter (nel valore della rosa); Frattesi valuta il trasferimento alla Roma: la posizione dell'Inter sulla cessione a gennaio.

Calciomercato Inter, dalle cessioni previsti 100 milioni per finanziare i tre colpi in entrata. Ecco le mosse dei nerazzurri - Calciomercato Inter, dalle cessioni previsti 100 milioni per finanziare tre colpi in entrata L’Inter ha definito una strategia chiara per il calciomercato estivo. Da calcionews24.com

L’Inter può chiudere a QUESTA cifra l’addio di Calhanoglu - Dopo la rottura dei giorni scorsi, l’ Inter ha immediatamente compreso di dover accelerare la cessione di Hakan Calhanoglu. Scrive passioneinter.com