Classifica Album 27 giugno – 3 luglio | al primo posto c’è Tony Boy con Uforia

La scena musicale italiana si conferma vibrante e dinamica nella classifica album della settimana 27 del 2025. Al primo posto, Tony Boy conquista il podio con "Uforia", dimostrando ancora una volta la forza del rap nel panorama attuale. Con artisti come Dj Shocca e Fabri Fibra che continuano a dominare le alte posizioni, questa settimana conferma come il genere urbano sia protagonista indiscusso. La musica italiana si evolve, e il futuro sembra più promettente che mai.

Nella Classifica Album stilata da Fimi e Gfk, riferita alla settimana numero 27 del 2025, è il rap a dettare legge, con l’arrivo in top ten di Dj Shocca e Tony Boy che insieme a Fabri Fibra occupano le posizioni più alte. Partendo dalla #10, in discesa dalla #7, troviamo Il Mio Lato Peggiore di Luchè. Il sesto lavoro in studio dell’artista partenopeo è presente nella chart da sette settimane, durante le quali ha raggiunto il gradino più basso del podio. Shiva, Tony Boy e Guè sono alcuni tra i feat presenti nell’album. Perde una posizione, Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato di Alfa, che passa dalla #8 alla #9. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 27 giugno – 3 luglio: al primo posto c’è Tony Boy con “Uforia”

In questa notizia si parla di: classifica - album - tony - giugno

Classifica Album 8-15 maggio: al primo posto irrompe “Ranch” di Salmo - Nella Classifica Album della settimana numero 20 del 2025, dominata dai dati dall’8 al 15 maggio, Salmo conquista il primo posto con "Ranch".

Il 28 giugno 1997, i Radiohead raggiunsero la vetta della classifica degli album nel Regno Unito con il loro terzo disco, OK Computer. Il disco segnò un allontanamento del gruppo britannico dal rock chitarristico che li aveva resi famosi, integrando invece vari Vai su Facebook

Hit Parade, Tony Boy scalza Fabri Fibra dalla vetta; Certificazioni Fimi 13-19 giugno: Nove dischi di platino per Marracash, cinque per Tony Effe; Classifiche di metà anno: ecco singoli e album più venduti nel nostro Paese.

Classifica Album 13-19 giugno, “Io Non Sarei” di Alessandra Amoroso irrompe al primo posto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Certificazioni Fimi 13-19 giugno: Nove dischi di platino per Marracash, cinque per Tony Effe - Questa settimana tra le certificazioni Fimi spiccano i dischi di platino ottenuti da album di due artisti he hanno segnato le classifiche musicali (e non solo) degli ultimi anni: Marracash e Tony Effe ... Si legge su msn.com