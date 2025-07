L' Italia perde pezzi a Wimbledon e Sinner studia da agitatore di folle

L'Italia si fa sentire a Wimbledon, dove Jannik si prepara alla sfida contro Martinez negli ottavi: la sua calma nasconde un potenziale esplosivo. Mentre ieri ci salutavano Bellucci, Darderi e l’inedito duo Errani-Paolini, il torneo continua a regalarci emozioni e sorprese. Alcaraz avanza con passo deciso, ma il vero spettacolo è ancora tutto da scrivere. La passione italiana non si ferma qui: scopriamo insieme cosa ci riserverà questa edizione memorabile.

Jannik oggi in campio contro Martinez per gli ottavi: "Non amo far casino, ma è una cosa che potrei fare in futuro". Ieri eliminati Bellucci, Darderi e il doppio dei sogni Errani-Paolini. Alcaraz avanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Italia perde pezzi a Wimbledon e Sinner studia da agitatore di folle

In questa notizia si parla di: italia - perde - pezzi - wimbledon

Più Bandiere blu in Italia (a 487 spiagge) ma la Liguria perde Ceriale - L'Italia si conferma leader nella qualità delle sue spiagge, con un totale di 487 bandiere blu. Tuttavia, la Liguria registra una perdita: Ceriale non ha ottenuto il riconoscimento del prestigioso vessillo, riducendo a 33 il numero dei comuni liguri premiati.

Sinner supera in tre set Vukic, perdendo solo cinque game nel corso del match. Al prossimo turno di Wimbledon il numero uno al mondo sfiderà Pedro Martinez #Tuttosport #Sinner #Wimbledon #vukic Vai su Facebook

L'Italia perde pezzi a Wimbledon e Sinner studia da agitatore di folle; Italia, che figuraccia in Norvegia (per fortuna c'è Sinner); Qualificazioni Australian Open, l'Italia perde i pezzi: Pedone out, Stefanini delude e cede al terzo.

L'Italia perde pezzi a Wimbledon e Sinner studia da agitatore di folle - Jannik oggi in campio contro Martinez per gli ottavi: "Non amo far casino, ma è una cosa che potrei fare in futuro". Scrive msn.com

Wimbledon: Struff spaventa Alcaraz, giornata nera per l'Italia - Vince, ma con qualche difficoltà in più del previsto, Carlos Alcaraz, che raggiunge gli ottavi di Wimbledon, pur smarrendo un set. Come scrive ansa.it