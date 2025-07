Trump e i dazi | cari partner vi scrivo così mi pagate un po’

In un clima di tensione crescente, Donald Trump si prepara a inviare una serie di lettere ufficiali ai partner commerciali, annunciando i nuovi dazi e le tariffe da pagare per mantenere il commercio con gli Stati Uniti. Con la scadenza del 9 luglio ormai alle porte, l'ombra delle minacce di imposizione di tariffe elevate, come il 17% sull'agroalimentare Ue, si staglia sul panorama internazionale. Ma cosa significherà tutto questo per l'economia globale?

In vista della scadenza del 9 luglio, il presidente a stelle e strisce si fa postino e annuncia l'invio di decine di lettere indirizzate a tutti i Paesi per informarli su quanto dovranno pagare per continuare a commerciale con Washington. Il tutto, all'indomani dell'ultima minaccia all'Ue di imporre un 17% sull'agroalimentare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump e i dazi: cari partner vi scrivo così mi pagate un po’

