Napoli proposto l’ex Milan Davide Calabria Cammaroto | 28 anni e calciatore d’esperienza

Nel cuore di Napoli si accendono le voci di mercato e, tra suggestioni e strategie, emerge il nome di Davide Calabria, ex Milan e uomo d’esperienza a soli 28 anni. Durante la trasmissione NapoliMagazine live su Radio Punto Zero, l’esperto Emanuele Cammaroto ha svelato gli ultimi aggiornamenti, evidenziando come il club partenopeo continui a rafforzarsi e a puntare su profili di valore. La prossima mossa potrebbe essere davvero decisiva per la stagione napoletana.

Sulle frequenze di Radio Punto Zero, nella trasmissione NapoliMagazine live, è intervenuto l'esperto di mercato, Emanuele Cammaroto, il quale ha parlato del Napoli e delle trattative che il club partenopeo sta seguendo in queste settimane. Ecco i principali spunti evidenziati: "Il Napoli continua a lavorare sull'esterno. Manca il portiere da affiancare a Meret e il

