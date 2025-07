Ex Crb | palazzetto dello sport parcheggio e verde pubblici per 40 anni Come sarà il nuovo centro Go Fit

Bologna si prepara a un nuovo capitolo con il futuro centro GO FIT, che trasformerà l’area ex CRB in uno spazio multifunzionale di eccellenza. Dopo aver firmato gli ultimi atti formali con il Comune e Bologna FC Real Estate, tra autorizzazioni e cantieri, il progetto prende finalmente forma. Un investimento di 40 anni che garantirà parcheggio, verde pubblico e servizi sportivi, rivoluzionando la vivibilità della zona. È il momento di scoprire cosa ci riserva questa innovativa iniziativa.

Bologna, 5 luglio 2025 – Il nuovo Crb verrà realizzato: sono stati firmati ultimi atti formali, prima del rilascio delle autorizzazioni e della partenza dei cantieri, tra Amministrazione comunale, Bologna FC Real Estate s.r.l.(proprietario dell'area) e la società Go Fit Italia S.p.A. Si tratta della convenzione per la regolazione dell'uso pubblico dell'impianto sportivo e della convenzione per la realizzazione delle dotazioni territoriali di verde e parcheggi pubblici. Convezione sull'uso pubblico dell'impianto sportivo. il primo atto prevede l'uso pubblico del palazzetto dello sport e delle attrezzature sportive per 40 anni (il doppio dei 20 anni previsti), a partire dalla data di apertura del centro, attraverso: la messa a disposizione del palazzetto dello sport (o palazzetto del basket) nei giorni feriali (dalle 16.

