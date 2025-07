Incubo furti nel Sannio s’intrufolano in casa e minacciano il proprietario

Un’altra notte di paura nel Sannio, dove il furto si trasforma in rapina impropria. Due criminali, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti in una casa isolata a Foglianise, rubando gioielli e denaro. La loro azione, però, è stata interrotta bruscamente dall’improvviso ritorno del proprietario, che ha rischiato di trovarsi faccia a faccia con i ladri. È una situazione che richiede attenzione e un efficace intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini.

Furto e rapina impropria nella tarda serata di ieri a Foglianise in una zona di campagna del paese sannita. Due persone, approfittando dellassenza temporanea dei proprietari di una abitazione isolata, penetrati all'interno dell'immobile, dopo aver rovistato, hanno rubato una catenina e circa 300 euro in contanti. Nel frattempo, però, il proprietario è rientrato in casa e cosi si è ritrovato al cospetto dei due malviventi ancora alla ricerca di oggetti di valore. A questo punto uno dei due ladri, brandendo il piede di porco utilizzato per introdursi in casa, hanno minacciato il malcapitato per aprirsi la via di fuga.

