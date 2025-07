WWE | Triple H sotto accusa per aver ignorato il Black History Month | bufera social dopo il post del 4 luglio

La WWE e la sua figura di spicco, Triple H, sono finiti al centro di una polemica social che accende il dibattito sulla sensibilità culturale. Dopo aver condiviso un video celebrativo per il 4 luglio, molti fan hanno criticato la mancanza di riconoscimento per ricorrenze importanti come il Black History Month, Juneteenth e il Martin Luther King Day. La bufera social scatena il confronto tra tradizione e impegno sociale, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla responsabilità delle star dello sport.

Triple H, attuale Head of Creative della WWE, è finito al centro di una nuova ondata di critiche sui social dopo aver pubblicato un video celebrativo per il 4 luglio. Sebbene si tratti di una festività nazionale molto sentita negli Stati Uniti, numerosi fan hanno espresso il proprio disappunto per la mancanza di attenzione verso ricorrenze come il Black History Month, il Juneteenth e il Martin Luther King Day. Il video per il 4 luglio scatena la polemica. In occasione dell’ Independence Day, Triple H ha condiviso un video ufficiale WWE per celebrare la giornata. Tuttavia, la risposta dei fan non è stata quella sperata: nel giro di pochi minuti, molti utenti lo hanno criticato aspramente per non aver mai fatto lo stesso tipo di post per altre ricorrenze significative, soprattutto quelle legate alla cultura e alla storia afroamericana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net