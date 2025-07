Nuove Indicazioni Nazionali Loredana Perla difende l’impianto pedagogico | Il CSPI non ha chiesto modifiche sostanziali ma integrazioni per una maggiore chiarezza

Loredana Perla, coordinatrice della Commissione tecnica di riforma delle Nuove Indicazioni Nazionali, mette a tacere le polemiche chiarendo che il CSPI non ha chiesto cambiamenti radicali, ma semplici integrazioni per migliorare la chiarezza e l’efficacia del testo. Una posizione che rassicura docenti e operatori scolastici, sottolineando come l’obiettivo sia arricchire e perfezionare un impianto pedagogico già solido. La vera sfida sarà ora implementare queste novità con successo.

La coordinatrice della Commissione tecnica di riforma delle Nuove Indicazioni Nazionali, Loredana Perla, intervenendo sulle polemiche sollevate da alcuni articoli, chiarisce, con una lettera inviata a Orizzonte Scuola, che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione non ha richiesto modifiche radicali alle Nuove Indicazioni Nazionali, bensì integrazioni per rendere il testo più funzionale al contesto scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

