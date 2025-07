Visione di fede Vi racconto Gjon Kolndrekaj il regista del sacro

In questo affascinante viaggio tra fede e creatività, scopriremo come Gjon Kolndrekaj, il regista del sacro, unisce arte e spiritualità per trasmettere messaggi di profonda ispirazione. La sua visione interdisciplinare, così descritta da Krzysztof Zanussi, apre nuovi orizzonti nel mondo dell’audiovisivo, in cui ogni dettaglio si fonda su un’unitarietà di significato. A questo punto, lasciamoci coinvolgere dalla sua straordinaria prospettiva, che promette di rivoluzionare il modo di concepire la fede attraverso la macchina da

Nella prefazione del libro biografico "Gjon Kolndrekaj. La fede come visione", scritto da Vittorio Giacci e di prossima uscita, il regista Krzysztzof Zanussi definisce Kolndrekaj "un autore interdisciplinare che intraprende il proprio percorso professionale affidandosi ad uno sguardo aperto e consapevole dove le distinzioni nel campo dei media si integrano nell'unitarieta? del messaggio audiovisivo e nelle loro caratteristiche piu? peculiari"; a questo profilo, tra l'altro, corrisponde una insolita esperienza compiuta sul campo e fatta di importanti incontri che hanno segnato la strada professionale di Gjon Kolndrekaj, straordinarie personalita?, testimoni dell'arte, della politica, del sociale con i quali ha vissuto momenti formativi: da Joris Ivens, documentarista cinematografico tra i più importanti del ventesimo secolo, a Lech Walesa, indimenticabile sindacalista, politico e attivista polacco, a Evtusenko, poeta e romanziere russo, a Madre Teresa, la Santa dei poveri, della quale ricorda con gratitudine la vicinanza e l'ispirazione durante le riprese del documentario sulla sua vita (Madre Teresa.

