Giugliano Mi prendeva in giro | uomo armato entra nel bar a piazza Matteotti

Una sera di paura a Giugliano, quando un uomo armato è entrato nel bar di piazza Matteotti, minacciando di sparare a causa di un scherzo subito. La tensione è salita alle stelle tra i presenti, mentre l’uomo di 50 anni manifestava la propria vendetta in modo inquietante. La scena ha scosso la comunità: cosa si nasconde dietro questa reazione? Continue a leggere per scoprire cosa è successo veramente.

Serata di paura ieri, venerdì 4 luglio, a Giugliano intorno alle 20 in piazza Matteotti, dove un uomo di 50 anni è entrato armato in un bar chiedendo insistentemente di una persona che, a suo dire, lo avrebbe preso in giro. “Lo voglio sparare”, avrebbe detto ad alta voce, scatenando l’allarme tra i presenti. Giugliano, . L'articolo Giugliano, “Mi prendeva in giro”: uomo armato entra nel bar a piazza Matteotti Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, “Mi prendeva in giro”: uomo armato entra nel bar a piazza Matteotti

In questa notizia si parla di: giugliano - giro - uomo - armato

Giugliano. Preso in giro in strada: lui va a casa, prende la pistola e spara 4 colpi - Una lite apparentemente banale si trasforma in una scena di paura e violenza a Giugliano. Dopo essere stato preso in giro per strada, un lamento di frustrazione si trasforma in un atto estremo: l’uomo torna a casa, afferra una pistola e spara quattro colpi tra la folla, lasciando un senso di inquietudine e interrogativi sulla crescita della violenza nel nostro territorio.

#AGGUATO A #GIUGLIANO, I NOMI ALL’INTERNO | https://bit.ly/4jNwyZR Vai su Facebook

Giugliano, “Mi prendeva in giro”: uomo armato entra nel bar a piazza Matteotti; Giugliano. Preso in giro in strada: lui va a casa, prende la pistola e spara 4 colpi; Casoria, preso l’uomo della Panda grigia: era il terrore degli alberghi.

Giugliano, in giro con una pistola: arrestato Giuseppe D'Alterio - Il Mattino - Giuseppe D’Alterio, giuglianese nato nel 1991, è stato arrestato dai carabinieri di Giugliano, in flagranza di reato, per porto e detenzione di arma clandestina: aveva con sé una pistola 7. Lo riporta ilmattino.it

Giugliano, in giro con una pistola: arrestato Giuseppe D'Alterio - MSN - Giuseppe D’Alterio, giuglianese nato nel 1991, è stato arrestato dai carabinieri di Giugliano, in flagranza di reato, per porto e detenzione di arma clandestina: aveva con sé una pistola 7. Da msn.com