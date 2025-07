Sicilia giro di vite sui diplomifici | l’assessore Turano dice stop ai diplomi facili

In Sicilia, la battaglia contro i diplomifici si intensifica: l’assessore Turano annuncia un giro di vite con nuove regole più stringenti. La Regione mira a tutelare la qualità del sistema educativo e a eliminare scorciatoie poco trasparenti. Con controlli rafforzati sulle scuole paritarie, si punta a ripristinare legalità e meritocrazia nel percorso di formazione. È tempo di dire basta ai diplomi facili, perché il valore dell’istruzione merita rispetto e serietà.

La Regione Siciliana introduce nuove regole per contrastare i diplomifici. Una circolare rende più severi i controlli sulle scuole paritarie, con l’obiettivo di garantire legalità e qualità nel sistema formativo e porre fine alle scorciatoie per ottenere un titolo di studio. Le nuove norme contro i diplomifici L’assessorato all’Istruzione della Regione Sicilia, guidato da Mimmo . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In Sicilia stop ai “diplomifici”, la Regione stringe sui controlli per le scuole paritarie. L’assessore Turano: “Stiamo lavorando per una scuola pubblica che punti su legalità e qualità” - In Sicilia, la Regione dà un netto segnale di fermezza contro i diplomifici, rafforzando i controlli sulle scuole paritarie per il prossimo anno scolastico 2025/2026.

