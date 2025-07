Esplosione a Roma | 50 feriti danni agli edifici | Installati rilevatori per verificare la qualità dell' aria

Un’esplosione devastante a Roma ha causato 50 feriti, danni agli edifici e l’evacuazione di un centro estivo. Due persone sono in gravi condizioni, mentre la questura invita i residenti a restare in casa. L’incidente, attribuito a un problema durante lo scarico del GPL, avrebbe potuto essere una tragedia se fosse accaduto in un momento diverso. La città si stringe intorno alle vittime, ma ora è fondamentale prevenire future emergenze installando rilevatori di qualità dell’aria e sicurezza adeguata.

Due persone sono ricoverate in codice rosso. Danni agli edifici. Evacuato un centro estivo nella stessa via del rogo. "Se fosse accaduto un'ora dopo, sarebbe stata una strage". La questura: "Chi vive in zona resti in casa". Lo scoppio pare sia dipeso da un incidente nella fase di scarico del gpl.

