Mercato M&A in Italia | circa 30 miliardi di operazioni chiuse in primo semestre

Il mercato M&A in Italia si conferma dinamico e strategicamente fondamentale, con circa 30 miliardi di operazioni chiuse nel primo semestre. Nonostante una lieve diminuzione nel numero di deal rispetto all’anno precedente, il controvalore rimane stabile grazie a operazioni di grande rilievo. Le prime 10 grandi transazioni hanno infatti guidato questa solidità , sottolineando come il panorama economico italiano continui a essere terreno fertile per le fusioni e acquisizioni di alto profilo.

Nel secondo trimestre dell’anno, mercato M&A pressoché in linea con i risultati dello scorso anno in termini di controvalori, mentre si riduce il numero di operazioni. Nei primi sei mesi si sono infatti conclusi 664 deal pe r un controvalore complessivo di 30 miliardi di euro, rispetto alle 768 operazioni per un totale di 32 miliardi di euro registrati nello stesso periodo del precedente anno. Il controvalore è guidato dalle 10 operazioni che superano il miliardo di euro e che rappresentano il 65% del mercato italiano del 2025. Mercato M&A in Italia. In particolare, nel secondo trimestre, da segnalare l’acquisizione da parte del fondo americano Apollo del 100% del business Gaming & Digital di IGT (Gruppo DeAgostini) per un controvalore complessivo di circa 3,6 miliardi di euro e, sempre in ambito entertainment, la procedura di ABB promossa da Gamma Intermediat (veicolo del fondo di Private Equity Apollo) al fine di cedere la propria partecipazione del 21,3% in Lottomatica per un controvalore di 1,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mercato M&A in Italia: circa 30 miliardi di operazioni chiuse in primo semestre

In questa notizia si parla di: operazioni - mercato - miliardi - italia

Giuntoli Juve, è addio dopo quattro sessioni di mercato e 18 acquisti. Da Weah a Koopmeiners: tutti i colpi e le cifre delle operazioni in entrata - È ufficiale: dopo quattro sessioni di mercato e 18 acquisti, Giuntoli lascia la Juventus. Dalla promessa Weah al talentuoso Koopmeiners, ogni mossa ha contribuito a plasmare una nuova era bianconera.

Il mercato M&A italiano chiude il 1° semestre 2025 con 664 operazioni e oltre 30 miliardi di euro di controvalore. Private Equity protagonista, settori chiave: #Energy, #FinancialServices e #IndustrialMarkets. Leggi l’articolo di oggi sul @sole24ore e il comu Vai su X

Internet è il primo mezzo del mercato pubblicitario italiano, che supera gli 11 miliardi https://www.primaonline.it/2025/06/26/445235/internet-advertising-spinge-il-mercato-pubblicitario-italiano-oltre-gli-11-miliardi/ Vai su Facebook

Mercato M&A in Italia: in primo semestre chiuse circa 30 miliardi di operazioni; Mercato M&A Italia: primo trimestre 2025 positivo con operazioni per oltre 15 miliardi di euro; Negozi, crescono gli acquisti: in Italia mercato da quasi 3 miliardi (a Milano pesa l'operazione Kering).

Mercato M&A in Italia: in primo semestre chiuse circa 30 miliardi di operazioni - Apollo del 100% del business Gaming & Digital di IGT (Gruppo DeAgostini) per un controvalore complessivo di circa 3,6 miliardi di euro e, sempre in ambito entertainment, la procedura di ABB promossa d ... Scrive finanza.repubblica.it

Real estate italiano in ripresa: investimenti a +56% nel secondo trimestre. Ecco cosa traina il mercato - Gli investimenti toccano 5,2 miliardi e gli alberghi segnano il miglior risultato da cinque anni. Come scrive milanofinanza.it