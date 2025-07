Scoppia la polemica | Aumenti pedaggi autostradali in arrivo l’1° agosto Governo sotto accusa

Scoppia la polemica sui futuri aumenti dei pedaggi autostradali: secondo le associazioni di consumatori, il rincaro proposto nel decreto Infrastrutture rappresenta un maxi salasso “vergognoso”. La proposta, ritirata dopo forti proteste, prevedeva un aumento di 1 millesimo di euro al chilometro per tutte le categorie di veicoli. Un episodio che ha acceso i riflettori su tariffe e trasporti in Italia, sollevando domande sulla sostenibilità e equità del sistema.

Roma - Le associazioni di consumatori denunciano un rincaro "vergognoso" sui pedaggi, inserito in un emendamento al decreto Infrastrutture, poi ritirato dopo forti pressioni. Una novità clamorosa ha scosso il dibattito pubblico: l'emendamento inserito nel decreto Infrastrutture, firmato dai relatori di maggioranza, prevedeva un aumento di 1 millesimo di euro al chilometro per tutte le categorie di veicoli – dai mezzi leggeri alle classi pesanti – con entrata in vigore prevista per l'1 agosto 2025. L'intento dichiarato era di garantire all'Anas un introito aggiuntivo di circa 90 milioni di euro all'anno, necessari per sostenere costi crescenti legati alla ridefinizione della rete, all'illuminazione pubblica e ad altre spese non coperte dal Contratto di Programma.