Trump definisce strategica la telefonata con Zelensky | focus sulla difesa aerea i Patriot e nuove sanzioni a Mosca

In un momento di crescente tensione internazionale, Trump definisce la sua recente telefonata con Zelensky "molto strategica", sottolineando l'importanza della difesa aerea, dei sistemi Patriot e di nuove sanzioni contro Mosca. Mentre il mondo assiste al massiccio attacco russo con droni e missili, la discussione si infittisce tra strategie di difesa e controversie sul blocco degli aiuti militari da parte del Pentagono. Ma cosa cela davvero questa mossa diplomatica?

Dopo il massiccio attacco russo con droni e missili, Trump parla di una "telefonata molto strategica" con Zelensky e valuta l'invio di sistemi Patriot. Ma a Washington scoppia il caso sul blocco degli aiuti militari deciso dal Pentagono.

Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti dell'amministrazione Trump e del Congresso. Il Pentagono giustifica la decisione con una "revisione strategica delle priorità militari". Attesa una telefonata tra il tycoon e Zelensky

