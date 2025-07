Bellamà di Sera 2025 con Pierluigi Diaco approda in prima serata su Rai2 | ecco quando in tv

Pierluigi Diaco conquista il palinsesto di Rai2 con una novità imperdibile: “Bellamà di Sera 2025”. Dopo il trionfo delle prime tre stagioni di “BellaMa’”, l’amatissimo conduttore si prepara a sorprendere il pubblico in prima serata con uno spin-off ricco di emozioni e intrattenimento. Quando andrà in onda? E quali sorprese ci riserverà questa nuova avventura televisiva? Scopriamolo insieme, perché l’autunno si preannuncia davvero scintillante!

Pierluigi Diaco dopo il grandissimo successo di “BellaMa’” arriva in prima serata su Rai2 con “ Bellamà di Sera 2025 “. Ecco la data di inizio e le anticipazioni sullo spin-off serale del programma. Bellamà di Sera 2025 di Pierluigi Diaco: data di inizio su Rai2. Dopo il grande successo delle prime tre stagioni di “ BellaMa ‘”, Pierluigi Diaco debutta il prossimo autunno in prima serata con la versione serale del programma e varietà. Si chiama “ BellaMa’ di Sera “, lo spin-off del programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco in partenza dal 14 settembre fino al 12 ottobre in prima serata su Rai2. 🔗 Leggi su Superguidatv.it