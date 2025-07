The Old Guard 3 accadrà? Cosa aspettarsi?.

Sei curioso di sapere cosa ci riserva il futuro de "L'Ancella Immortale"? Dopo il successo di "The Old Guard 2", i fan si chiedono se ci sarà un terzo capitolo e cosa aspettarsi. La saga di Andy e della sua squadra continua a emozionare, mescolando azione, emozioni e nuovi personaggi. Ma cosa succederà nel prossimo film? Le anticipazioni sono promettenti e le risposte potrebbero sorprenderti, lasciandoci con un grande cliffhanger.

The Old Guard 2 di Netflix continua la storia di Andromaca di Scizia e della sua squadra di immortali che cercano di rendere il mondo un posto migliore sventando i piani pericolosi dei cattivi. La storia inizia sei mesi dopo gli eventi del film precedente, riportando in scena l’ex partner di Andy, Qu?nh, ma questa volta c’è un nuovo immortale nel gruppo. Il film si conclude con Andy che perde tutta la sua squadra a causa di Discord, il più antico immortale, che ha in serbo piani malvagi per Andy e i suoi amici. È un finale piuttosto sospeso, ma che lascia anche sperare in un seguito. 🔗 Leggi su Cinefilos.it