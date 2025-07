WWE | Naomi pronta a tutto nuovo look nuova valigetta e un match senza regole contro Jade Cargill

Nuovo look, nuove sfide: Naomi si prepara a scendere in battaglia con un messaggio chiaro a SmackDown. La sua valigetta personalizzata del Money in the Bank e il match senza regole contro Jade Cargill sono solo l'inizio di una rivoluzione che promette emozioni ad alta tensione. Naomi ha deciso di lanciare una sfida definitiva al mondo WWE: è pronta a cambiare le regole del gioco e a sorprendere tutti. La valigetta riflette il suo spirito indomabile e la sua determinazione.

Naomi ha lanciato un messaggio forte e chiaro a SmackDown, sia con i pugni che con il suo nuovo accessorio. Nell’episodio del 4 luglio, Naomi ha attaccato Jade Cargill nel backstage e ha svelato la sua valigetta personalizzata del Money in the Bank, lasciando intendere senza dubbi che è pronta a incassare alla prima occasione. WHAT THE?! Naomi has completely lost it pic.twitter.com5H1MfIV7gt — WWE (@WWE) July 5, 2025 La valigetta riflette il nuovo atteggiamento di Naomi: uno stile audace ispirato ai segnali di pericolo, avvolta da nastro giallo con la scritta “ caution “. Un design perfettamente in linea con il motto che ha adottato dopo il suo heel turn avvenuto a WWE Elimination Chamber: “Proceed with Caution” (Procedi con cautela). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Naomi pronta a tutto, nuovo look, nuova valigetta e un match senza regole contro Jade Cargill

