Bandi TFA sostegno e Corsi INDIRE Università art 6 e art 7 nuove opportunità per i docenti RISPOSTE AI QUESITI

Se sei un docente interessato ai bandi TFA sostegno e ai corsi Indire/Università per il triennio 2024/25, questa è l'occasione giusta per conoscere tutte le novità e le opportunità disponibili. Con oltre 70.000 posti a disposizione, le scelte sono fondamentali: Caterina Bufanini risponde ai tuoi quesiti, offrendo chiarimenti utili per orientarti al meglio nel mondo della formazione e specializzazione. Scopri tutto nel nostro approfondimento!

Bandi TFA sostegno e percorsi Indire Università per triennalisti e specializzati estero: i candidati sono chiamati a presentare domanda per la specializzazione sostegno a.a,. 202425. Sono più di 70.000 i posti a disposizione, ma bisogna effettuare delle scelte. Caterina Bufanini risponde ai quesiti dei nostri lettori. L'articolo Bandi TFA sostegno e Corsi INDIREUniversità art. 6 e art. 7, nuove opportunità per i docenti. RISPOSTE AI QUESITI . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Percorsi sostegno nelle Università docenti tre anni di servizio: 12.300 posti primaria e soli 1.800 secondaria II grado, più quelli di Indire. Quando i bandi - L'articolo esplora i percorsi di sostegno per i docenti universitari con tre anni di servizio, in linea con le disposizioni del DL 71/2024.

