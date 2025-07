Orsa Petra catturata e dotata di radiocollare | aveva ricominciato a frequentare i centri abitati

L’orsa Petra, protagonista di storie di convivenza e sfide tra fauna selvatica e uomo, è stata nuovamente catturata e dotata di radiocollare dal Parco Nazionale d’Abruzzo. Un intervento fondamentale per monitorare i suoi movimenti, riducendo il rischio di incontri indesiderati con i cittadini. Questa operazione evidenzia l’importanza di strategie di gestione sostenibile per tutelare sia la natura che le comunità locali. Continua a leggere.

