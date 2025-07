Almeno 24 persone sono morte per un’alluvione in Texas negli Usa

Una tragedia colpisce il Texas: almeno 24 vite spezzate e numerosi dispersi a causa delle devastanti alluvioni. Le immagini di distruzione e il dolore delle famiglie sconvolte sono il doloroso volto di questa calamitĂ naturale, che ha colpito in particolare l'area di Hunt, vicino a San Antonio. La comunitĂ piange e si stringe intorno ai familiari delle vittime, mentre si lavora incessantemente per rispondere a questa emergenza.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ salito a 24 il bilancio dei morti per le alluvioni in Texas, negli Stati Uniti. L’area piĂą colpita è quella di Hunt, nella contea di Kerr. La cittĂ sorge lungo il fiume Guadalupe, che scorre da ovest a est, a nord di San Antonio e a sud di Austin. Almeno venti i dispersi e tra le vittime numerose ragazze che partecipavano ad un campo estivo. Il centro estivo di Camp Mystic, dove si trovavano le giovani disperse, si trova vicino al fiume e in questi giorni ospitava circa 750 ragazzine. Circa 500 persone, insieme a 14 elicotteri e 12 droni stanno cercando le persone disperse attorno a Camp Mystic, che sono tra 23 e 25. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Texas, fiume in piena travolge campi estivi: almeno 6 morti e centinaia di dispersi, molti sono bambini - Una tragica alluvione ha colpito il Texas, travolgendo campeggi e campi estivi, lasciando dietro di sé almeno 6 vittime e centinaia di dispersi, molti dei quali bambini.

Almeno 24 persone sono morte a causa dell’alluvione che venerdì ha allagato varie aree del centro del Texas, negli Stati Uniti, e una ventina di ragazzine che si trovavano in un centro estivo sono attualmente disperse Vai su X

Almeno 24 persone sono morte e almeno altre 20 risultano disperse per le "inondazioni devastanti" che si sono abbattute sul #Texas. Tra i dispersi ci sono anche bambini, visto che le alluvioni hanno colpito un'area di campi estivi. Le autoritĂ della contea di Vai su Facebook

Almeno 24 persone sono morte per un’alluvione improvvisa nel Texas centrale - Almeno 24 persone sono morte a causa dell’alluvione che venerdì ha allagato varie aree del centro del Texas, negli Stati Uniti, e una ventina di ragazzine che si trovavano in un centro estivo sono att ... Lo riporta ilpost.it

Almeno 25 morti per le alluvioni in Texas. Decine i dispersi - Secondo l’ultimo bollettino delle autorità, sono almeno 25 le persone che hanno perso la vita a causa d ... Da msn.com