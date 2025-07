Atletica oggi in tv Diamond League Eugene 2025 | orari programma tv italiani in gara

Stasera, sabato 5 luglio, la nona tappa della Diamond League prenderà vita a Eugene, negli Stati Uniti, con un palinsesto ricco di emozioni e stelle dell’atletica mondiale. A partire dalle 21.27, gli appassionati italiani potranno seguire in diretta uno spettacolo di pura adrenalina, con prestazioni di altissimo livello che promettono di regalare momenti memorabili. Non perdere questa grande occasione di vivere da vicino l’emozione dell’atletica di élite!

Oggi sabato 5 luglio (a partire dalle ore 21.27) va in scena la nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che per l’occasione sbarcherà a Eugene (USA). Si preannuncia una serata decisamente spettacolare nella località che ha ospitato i Mondiali 2022, dove tantissime stelle inseguiranno prestazioni di lusso nell’unica trasferta americana della prestigiosa competizione che ci sta tenendo compagnia da aprile. LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA DALLE 21.27 L’Italia si affiderà a Leonardo Fabbri (getto del peso) e Alessandro Sibilio (400 ostacoli), entrambi reduci dai trionfali Europei a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Diamond League Eugene 2025: orari, programma, tv, italiani in gara

