Notte Bianca premio a Don Luigi Merola

Salerno si appresta a vivere una Notte Bianca indimenticabile, tra shopping sfrenato, musica dal vivo e spettacoli coinvolgenti nella zona orientale della città. Negozi aperti fino a tardi e concerti di artisti come Andre Sannino, Riccardo Fogli e i Villa Per Bene trasformeranno la serata in un evento imperdibile. Tra le tante occasioni, non poteva mancare il Premio a don Luigi Merola, simbolo di coraggio e speranza. Un momento di grande significato che arricchirà ulteriormente questa notte magica.

Tempo di lettura: 2 minuti Salerno si prepara alla Notte Bianca che questa sera regalerà shopping, musica e spettacolo nella zona orientale della città, dove i negozi resteranno aperti mentre le piazze si animeranno con i concerti tra gli altri di Andre Sannino, Riccardo Fogli, i Villa per bene. L’iniziativa, organizzata da Fenailp già ieri ha però previsto un evento: presso l’elegante cornice dell’Hotel Ancora di Magazzeno di Pontecagnano Faiano, l’occasione per premiare la salernitanità con premi assegnati a figure di spicco del panorama culturale, artistico e civile. Condotto da Maurizio Vessa, il Premio Notte Bianca Salerno 2025 – in memoria di Luciano Schiavone è stato assegnato all’attore Pierluigi Gigante, rappresentante della nuova generazione di talenti, e reso famoso dalla serie Netflix Abac e dalla partecipazione al film “Nato per te”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Notte Bianca, premio a Don Luigi Merola

