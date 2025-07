Roma cerca sponsor si tratta con Stake per la manica | manca quello principale

Roma cerca sponsor e lavora con Stake per la manica, puntando a rivitalizzare le finanze del club. Superato il 30 giugno, l’incubo è alle spalle, con una multa di 3 milioni come prezzo minore del previsto. Ora, i Friedkin devono pianificare attentamente la strategia estiva per garantire stabilità e successo futuro. Il calciomercato sarà decisivo: tra acquisizioni mirate e nuovi accordi, la Roma si prepara a scrivere il prossimo capitolo.

Superato il 30 giugno il peggio è passato, con la Roma che, alla fine dei conti, se l'è cavata con una multa da 3 milioni per aver leggermente sforato i paletti pattuito con la UEFA nel settlement agreement. Qualcosa di sostenibile dunque, ma il problema si ripresenterà per l'ultima volta la prossima estate, e i Friedkin devono farsi trovare pronti. Il calciomercato è ovviamente un elemento importante per far quadrare i conti, e abbiamo visto come le cessioni abbiano permesso alla società di limitare i danni (ora c'è Paredes ad un passo dal Boca ), ma essenziale sarà la presenza di sponsor importanti che diano una grossa mano a livello finanziario.

