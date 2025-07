Al MAXXI la mostra del Canon Young People Programme - Bastogi

Al MAXXI di Roma si apre una finestra sul talento e sulla speranza con la mostra del Canon Young People Programme - Bastogi. Un progetto che, attraverso la fotografia, dà voce ai giovani di uno dei quartieri più complessi della città , trasformando sfide in opportunità di crescita e inclusione. Un’occasione unica per scoprire come l’arte possa diventare strumento di empowerment per le nuove generazioni, lasciando il segno nel cuore della capitale.

Roma, 5 lug. (askanews) - Al MAXXI di Roma è stata inaugurata la mostra che rappresenta l'evento conclusivo del progetto Canon Young People Programme - Bastogi, un'iniziativa che ha trasformato la fotografia in uno strumento di espressione, crescita e inclusione per i bambini di uno dei quartieri più complessi e spesso dimenticati della capitale. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Canon Italia, l'associazione Amici dei Bimbi ETS e la fotografa di moda Erica Fava: insieme hanno dato vita a un laboratorio fotografico durato otto mesi, che ha coinvolto oltre venti bambini e adolescenti dai 4 ai 18 anni residenti nell'ex residence Bastogi, nella periferia nord-ovest di Roma.

