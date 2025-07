Come funziona il Settlement Agreement e il nuovo Fair Play Finanziario UEFA

Sei curioso di scoprire come funzionano i settlement agreement e il nuovo fair play finanziario UEFA? Questi strumenti rappresentano due pilastri fondamentali per garantire equilibrio economico e trasparenza nel calcio europeo. La recente multa di 3 milioni di euro inflitta all’AS Roma, per aver superato di poco gli obiettivi fissati, evidenzia come queste norme siano attivamente applicate. Ma cosa comporta realmente questa sanzione e quali sono le novità introdotte dal nuovo regolamento?

Nella giornata di ieri, la UEFA ha inflitto una multa da 3 milioni di euro all' AS Roma per aver "leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio concluso nel 2024". Il club giallorosso aveva tentato di evitare la sanzione con alcune cessioni prima del 30 giugno ma ha comunque registrato uno scostamento di bilancio intorno ai 10 milioni di euro, risultato insufficiente per rientrare nei limiti previsti dall'accordo con la UEFA. Il Settlement Agreement firmato nel 2022. L' AS Roma è attualmente vincolata a un Settlement Agreement firmato nel 2022 e valido fino al 2026. Questo accordo prevede obiettivi finanziari progressivi da rispettare entro ogni fine giugno.

