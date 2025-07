cfiorentino piazza del municipio senza auto nei giorni festivi

Arezzo si veste di nuova vita e spirito di comunità: il sindaco Agnelli annuncia con orgoglio che, nei giorni festivi, Piazza del Municipio sarà senza auto, promuovendo passeggiate e relax all'aperto. Un passo importante verso una città più sostenibile e accogliente, dove il centro storico torna a respirare e a essere vissuto in modo autentico e libero. La rivoluzione a piedi è già in atto: pronto a scoprire cosa riserva questa nuova stagione?

Arezzo, 5 luglio 2025 – Piazza del Municipio senza auto nei giorni festivi Lo ricorda il sindaco Agnelli che afferma: "Due passi a piedi, a beneficio di tutti" "Piazza del Municipio e il suo Loggiato che si affaccia sulla Val di Chio sono molto belli così e le macchine, almeno la domenica che gli uffici adiacenti sono chiusi, non possono e non devono sostare, in base anche ad un ordinanza che vieta la sosta in modo perentorio la domenica e nei giorni festivi. Due passi a piedi, a beneficio di tutti". Il sindaco Mario Agnelli ricorda, anche via social, l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata dalle ore 00.